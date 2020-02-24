Куривший в постели пенсионер сгорел заживо в Краснодарском крае

Краснодар, 24 февраля. Житель Краснодарского края погиб по время пожара в частном доме, сообщили в пресс-службе регионального управления по делам ЧС и ГО.

Инцидент произошел утром 24 февраля в Белореченском районе. Информация о возгорании дома поступила в экстренные службы около 07.00.

На место происшествия прибыли спасатели, площадь возгорания составила 45 квадратных метров. В сгоревшем доме нашли тело 74-летнего мужчины.

Погибшим оказался хозяин дома, он пренебрег правилами пожарной безопасности и курил в постели.

Как сообщает РИАМО, в центре Москвы на Волгоградском проспекте произошел пожар. Спасателям удалось вывести из горящего здания двух людей, пострадавших нет.