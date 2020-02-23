Женщину госпитализировали на Кубани после контакта с больным коронавирусом китайцем

Новороссийск, 23 февраля. Пассажирку самолета, летевшего из Каира в Москву, госпитализировали в Новороссийске с подозрением на коронавирус.

По словам 45-летней женщины, 20 февраля она летела рядом с гражданином Китая, у которого позднее выявили коронавирус. В «Шереметьево» его встретили медики и направили на карантин.

После возвращения на родину женщина поехала домой в Новороссийск. Позднее с ней связались представители санитарных служб потребовали, чтобы россиянка прошла обследование.

Ее разместили на карантин в специальном боксе. У пациентки взяли анализы крови, их отправили на исследование в Краснодар, Новосибирск и Ставрополь. Она находится под наблюдением, пишет ForPost.

Напомним, что вспышка пневмонии неизвестной этиологии произошла в декабре 2019 года в Ките. По последним данным, от коронавируса скончались более 2 400 человек, выздоровели более 23 000 человек, точно инфицированы более 73 000 человек.