Неизвестный в пальто царапает автомобили на парковках в Краснодаре

Краснодар, 22 февраля. Неизвестный мужчина в пальто портит припаркованные авто в Краснодаре. Противоправные действия хулигана засняла одна из камер видеонаблюдения, ролик выложили в Сеть.

Краснодарские водители опасаются за сохранность своего имущества. На опубликованных в Сети кадрах видно, что мужчина средних лет в черном головном уборе, пальто и с портфелем в руке приближается к одному из автомобилей на перекрестке двух улиц. Злоумышленник на несколько секунд замирает около авто для того, чтобы поцарапать его поверхность острым предметом.

Автомобилисты считают, что это далеко не первый случай. Судя по потому, как неизвестный орудует, движения у него уже отработаны, а острый предмет всегда под рукой.

Владелец пострадавшего автотранспортного средства просит связаться с ним тех, кто возможно узнал мужчину с видеозаписи.