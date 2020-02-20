Мать пятилетнего мальчика на Кубани обвинила массажиста в педофилии

Краснодар, 20 февраля. Жительница Краснодарского края заявила в полицию, что массажист развратил ее пятилетнего сына.

Инцидент произошел в Белореченском районе. По словам женщины, массажист проводил сеансы на дому. Мужчина неоднократно делал массаж пятилетнему мальчику.

Но мать выяснила, что массажист совершал развратные действия сексуального характера в отношении ее ребенка. Правоохранители проверяют информацию.

Ранее в Ленинградской области задержали 46-летнего местного жителя по подозрению в совращении собственной дочери. В доме педофила также был найден склад оружия.