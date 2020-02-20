Автобус со школьниками столкнулся с легковушкой на Кубани, есть пострадавшие

Краснодар, 20 февраля. Школьный автобус столкнулся с автомобилем «Ока» на трассе в Краснодарском крае, пострадали два человека.

Авария произошла 20 февраля на трассе «станица Тбилисская — станица Нововладимировская». В момент происшествия в автобусе находилось 27 детей и один взрослый.

По предварительным данным, водитель ПАЗ не уступил дорогу легковушке, после чего транспортные средства столкнулись. Пострадали водитель и пассажир «Оки».

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае на школьный автобус упало дерево и перегородило дорогу остальному транспорту.