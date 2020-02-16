Продавец и посетительница супермаркета подрались в Сочи

Сочи, 16 февраля. Посетители сочинского супермаркета стали свидетелями эпичной драки продавщицы с покупательницей. Видеозапись схватки опубликовали в Сети.

Продавщица и клиентка супермаркета выясняли отношения в кулачном бою прямо под стендом «лучший продавец». Многочисленные посетители магазина стали невольными свидетелями происшествия. На опубликованных кадрах видно, что две женщины катаются по полу и отчаянно наносят друг другу удары кулаками и ногами.

Поставить точку в поединке удалось после того, как в ситуацию вмешалась еще одна сотрудница супермаркета. Она разняла женщин. Приведя себя в вертикальное положение, покупательница напоследок все же схватила что-то с полки и швырнула в свою оппонентку. Женщина никак не отреагировала на выпад в свою сторону и приступила к исполнению своих рабочих обязанностей.

Что послужило причиной потасовки выяснить не удалось.