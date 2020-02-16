Два браконьера заплатят больше миллиона рублей за незаконный вылов рыбы на Кубани

Краснодар, 16 февраля. Два браконьера заплатят больше миллиона рублей штрафа за незаконный вылов рыбы в Темрюкском районе. Мужчинам удалось поймать более 430 рыб. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что общая стоимость пойманной рыбы превысила 260 тысяч рублей. Богатый улов включил в себя лещей, сазанов и карасей. Мужчин арестовали и направили дело в суд, который признал их виновными в преступлении.

«Один из них получил штраф в размере 500 тысяч рублей, а второй – в размере 600 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Правоохранители напомнили, что с 14 февраля до 31 мая запрещено ловить рыбу в Азовском море и Керченском проливе из-за нереста камбалы-глоссы.

Ранее ФАН сообщал, что суд вынес решение о назначении штрафов в размере 6,4 миллиона рублей японским рыбакам, задержанным российскими пограничниками. Экипаж лодок и сами судна были арестованы и доставлены в Южно-Курильск, поскольку задержанные нелегально выловили 7,5 тонны крабов.