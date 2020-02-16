Limp Bizkit начнет гастроли по России с концерта в Краснодаре

Краснодар, 16 февраля. Американская рок-группа Limp Bizkit начнет гастроли в России с выступления в Краснодаре, сообщили организаторы концерта.

16 февраля американцы дадут концерт в краснодарском дворце спорта «Олимп», затем они выступят в Екатеринбурге, Петербурге и Москве.

20 февраля Limp Bizkit приедет в Северную столицу, в СК «Юбилейный» уже распродали все билеты. Организаторы гастролей добавили, что с московскими фанатами музыканты встретятся 22 февраля. Выступление пройдет в дворце спорта «Мегаспорт».

На разогреве у Limp Bizkit выступят электронщики Blvck Ceiling.

Популярная группа была основана в 1994 году. Ее бессменный солист Фред Дерст в 2012 году женился на уроженке Крыма Ксении Берязиной и часто приезжал с гастролями в СНГ.

Дерст неоднократно говорил, что не против получения российского гражданства. Украина в связи с его заявлениями о Крыма запретила солисту Limp Bizkit въезд в страну. Однако в 2018 году Дерст развелся с женой, после шести лет брака у них не было детей.