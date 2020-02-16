Пассажирам с билетами не хватило места в самолете Сочи — Екатеринбург

Сочи, 16 февраля. Семерым пассажирам, которые должны были лететь из Сочи в Екатеринбург, не хватило места на борту самолета. Несмотря на то, что билеты у людей были. Про неприятный инцидент рассказала одна из пассажирок рейса Евгения Чепчугова.

По ее словам, она купила билет заранее для того, чтобы улететь в Екатеринбург к родным. Несмотря на наличие проездного документа подняться на борт ей так и не удалось. В сочинском аэропорту ей сообщили, что в системе произошел сбой и необходимо подождать.

«Чуть позже мне заявили, что мне не печатают посадочный, так как я не покупала место в самолете. Якобы места на меня не хватило. И то, что я покупала билет за два месяца, не имеет никакого значения», — рассказала Евгения.

Она рассказала, что заметила на соседней стойке регистрации других пассажиров, которым тоже не хватило места в самолете. Спустя время к ним подошел представитель авиакомпании и заявил, что пассажиры сами виноваты в сложившейся ситуации, потому что приобрели билеты на сторонних сайтах. Хотя Евгения утверждает, что купила билет на официальном сайте, передает Kp.ru.

«В итоге, прождав еще полчаса, нам сказали, что места на самолете есть, но из-за технической проблемы мы не сможем улететь на этом самолете», — сообщила Евгения.

В итоге пассажиров пообещали пересадить на ближайший рейс, но уже другой авиакомпании. Но и здесь все пошло не по плану. Рейс, который должен был вылететь в 15.00, задержали и перенесли на 22.50.