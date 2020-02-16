Пассажир иномарки впал в кому после ДТП с маршруткой в Новороссийске

Новороссийск, 16 февраля. Водитель Kia Spectra врезался пассажирскую маршрутку в Новороссийске, пострадали два человека, сообщили региональные экстренные службы.

Авария произошла в ночь на 16 февраля на повороте в станицу Раевскую. По предварительной информации, на этом участке дороге было скользко.

Иномарка врезалась в микроавтобус, пострадавших госпитализировали. Пассажир Kia получил серьезные травмы и впал в кому. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области произошло ДТП с участем двух иномарок, пострадал один человек.