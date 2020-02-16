Полиция в Новороссийске разыскивает бородатого мужчину, напавшего на прохожего

Новороссийский, 16 февраля. Полиция разыскивает мужчину, который напал на жителя Новороссийска и отобрал телефон.

Инцидент произошел вечером 28 января на улице Снайпера Рубахо. Неизвестный напал на прохожего и нанес ему телесные повреждения, украл смартфон Honor и наличные деньги.

По данным правоохранителей, нападавший кавказской внешности, с бородой, ростом до 180 см был одет в черную шапку, кожаную курту, черные ботинки.

Ранее сообщалось, что в Омске неизвестный мужчина в черном капюшоне напал на школьницу, когда она возвращалась домой по темному переулку.