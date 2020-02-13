Мужчину и его шестилетнего сына нашли мертвыми возле психлечебницы в Краснодаре

Краснодар, 13 февраля. Правоохранители обнаружили изрезанные тела 34-летнего мужчины и его 6-летного сына около специализированной психиатрической больницы №7 в Краснодаре. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По информации правоохранителей, на теле погибших были зафиксированы колото-резаные раны, передает Kp.ru.

«У ребенка в области шеи, у мужчины — шесть ножевых ранений в области сердца», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Рядом с убитыми был обнаружен кухонный нож. Тела и предположительное орудие убийства отправили на экспертизу. Медки дадут предварительное заключение о причине смерти, а правоохранители будут устанавливать подробные обстоятельства случившегося.