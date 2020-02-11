Солист Кубанского хора погиб в массовом ДТП под Краснодаром

Краснодар, 11 февраля. Солист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев погиб ДТП в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе музыкального коллектива.

По данным ГИБДД, авария произошла днем 10 февраля на Ростовском шоссе. По предварительной информации, 34-летний водитель Mercedes не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся c Hyundai, за рулем которого находился 66-летний Медведев.

Вторую иномарку вынесло с трассы, после чего виновник ДТП зацепил Ford, который въехал в фонарный столб. Пострадала 38-летняя автоледи, всех водителей доставили в больницу.

Медики не смогли помочь музыканту, Медведев скончался от полученных травм в больнице.

Солист казачьего хора был удостоен звания заслуженного артиста РФ и Кубани.Гибель Валерия Медведева стала неожиданностью и большой утратой для коллектива.