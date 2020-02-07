Снаряд времен войны обнаружен на стройплощадке в Краснодаре

Краснодар, 7 февраля. Строители обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны при прокладке электрокабеля. Об этом в пятницу сообщил источник Федерального агентства новостей.

Он пояснил, что взрывное устройство было обнаружено на стройплощадке, расположенной по адресу Западный обход, 45 (ЖК «Грани»). Опасная находка оказалась 125-мм артиллерийским снарядом времен войны. На месте работают оперативные службы.

Напомним, что аналогичный инцидент произошел в мае прошлого года в Зеленограде. Работники обнаружили снаряд, оставшийся со времен ВОВ во время благоустройства в парке Победы. Специалисты занимались очисткой Большого городского пруда от многолетних иловых отложений. Воду пустили, после чего в районе плотины и обнаружили наследие войны.

Полиция сразу же оцепила место находки. При осмотре снаряда было установлено, что он невзрывоопасен. Тем не менее боеприпас вывезли на специальный полигон для последующей утилизации. Еще ранее, в апреле, рабочие во время ремонта московского центра спорта и образования «Олимп» нашли мину времен войны.