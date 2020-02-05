Сильные ливни вызвали лавины в Сочи

Сочи, 5 февраля. Проливные дожди вызвали сход оползня и подтопления в разных районах Сочи, а снег привел к сходу лавины в горах, сообщает пресс-служба администрация города-курорта.

В Сочи действует штормовое предупреждение. Ливни идут в городе уже два дня и стали причиной опасных ситуаций в разных районах города. За сутки выпало больше среднемесячной нормы осадков, передает телеканала «360». Поваленными оказались несколько деревьев, на Мамайском перевале сошел оползень.

Деревья повалило также в Хостинском и Центральном районах. Около 70 мм осадков выпало в Красной поляне. В районе одного из горнолыжных курортов сошла лавина, жертв и пострадавших удалось избежать.

Синоптики не радуют жителей Сочи прогнозами погоды: в городе ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. Туристов просят пока не отправляться в горы.

Также стало известно, что 5—7 февраля погода ухудшится в Севастополе. Как передает RT, в среду ожидается южный ветер, 17—22 м/с, во второй половине дня — 12—17 м/с. В четверг ожидается усиление порывов ветра, в пятницу — до 15—20 м/с.