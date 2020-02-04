Автоледи пострадала в лобовой аварии в Краснодарском крае

Краснодар, 4 февраля. Отечественная легковушка и иномарка лоб в лоб столкнулись на дороге в Лабинске. Пострадала автоледи, которая сидела за рулем иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

По имеющейся информации, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Победы. Столкнулись автомобили ВАЗ-217230 и Nissan Almera. Причиной аварии послужило то, что 21-летний водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения.

В результате столкновения пострадала 45-летняя женщина, которая управляла автомобилем Nissan Almera. Женщину доставили в одно из медицинских учреждений города, передает «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля сбил женщину на одной из улиц в Северо-Западном округе столицы, пострадавшая была госпитализирована с места аварии. Женщина пересекала проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода, передает РИАМО.