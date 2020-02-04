Грабитель в Краснодаре напал с ножом на продавца, забрав деньги и кофе

Краснодар, 4 февраля. Неизвестный в Краснодаре пригрозил продавцу круглосуточного магазина ножом и украл выручку, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

Инцидент произошел на улице Героя Аверкиева. По словам пострадавшей, в ночь на 4 февраля в магазин вломился мужчина в черной маске и заказал кофе с собой.

Пока продавец готовила кофе, он достал нож и потребовал деньги. Девушка отдала нападавшему 10 тысяч рублей. После этого грабитель забрал кофе и сбежал.

Правоохранители задержали 19-летнего парня. Он признался, что пошел на преступление из-за материальных проблем. Полученные от продавца деньги злоумышленник уже успел потратить.

Возбуждено уголовное дело о разбое, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге двое мужчин кавказской внешности проникли в магазин электроники и похитили приставку Nintendo.