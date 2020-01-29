Огромное дерево упало на школьный автобус в Краснодарском крае

Краснодар, 29 января. Дерево упало на школьный автобус в Лазаревском районе Краснодарского края, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 29 января на 155-м километре трассы Джугба — Сочи. Дерево упало на автобус и заблокировало движение.

В момент инцидента в автобусе не было школьников — водитель высадил ребят в поселке Атарбеково. Он возвращался в школу №77 в поселке Лос для развоза другой группы учеников.

Водитель не пострадал. Ранее сообщалось, что в Тверской области в аварию попал автобус со школьниками.