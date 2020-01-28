Опубликованы фото с места смертельного ДТП с грузовиком в Краснодаре

Краснодар, 28 января. Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Краснодаре в районе Западного обхода и улицы Калинина в сторону станицы Елизаветинская. Федеральное агентство новостей публикует фото с места событий.

Авария произошла во вторник, 28 января. Столкнулись легковой автомобиль «ТагАЗ» и грузовик МАН. В результате ДТП погибли водитель легковушки ― женщина 42 лет, и ребенок ― пассажир легковушки.

Еще один пассажир легкового автомобиля ― мужчина 49 лет — доставлен в больницу с тяжелой сочетанной травмой. Водитель грузовика получил сотрясение головного мозга, от госпитализации отказался. Причины аварии устанавливаются.