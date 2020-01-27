Пассажир с симптомами нового коронавируса выявлен в аэропорту Краснодара

Краснодар, 27 января. Пассажир авиарейса из Китая с симптомами, похожими на проявления нового коронавируса, был выявлен в аэропорту Краснодара.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, больного немедленно доставили в местную инфекционную больницу. Врачи диагностировали у него ОРВИ.

«Выявили сегодня человека, из Китая прилетел. Но это ОРВИ. В инфекционную больницу его отвезли согласно отработанному алгоритму. Это наш гражданин, не китаец», — приводит РИА Новости комментарий пресс-службы ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что в аэропортах Краснодара и Сочи усилен контроль в связи с распространением нового коронавируса из Китая. Пассажиров, прибывающих рейсами из Азии, проверяют с помощью тепловизоров.

Ведомство сообщает, что в пунктах пропуска через границу РФ организован мониторинг эпидемиологической обстановки. Проверяется багаж и ручная кладь, не допускается к ввозу животноводческая продукция без заводской упаковки, а также не прошедшая термическую обработку. Медики отработали алгоритм действий при выявлении пассажиров с подозрением на коронавирусную инфекцию и порядок их изоляции.

Вспышка пневмонии неизвестного типа была зафиксирована в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Позднее ученые выяснили, что заболевание вызывается неизвестным ранее типом коронавируса.

В данный момент диагноз подтвержден более чем у 2100 человек, большинство случаев зафиксировано в Китае. Также заболевшие новым коронавирусом выявлены в Южной Корее, Японии, Канаде, Таиланде, Австралии и других странах. Как пишет «Газета.ру», пять случаев заболевания зарегистрировано в четырех штатах США: Аризоне, Калифорнии, Иллинойсе и Вашингтоне.

На сегодняшний день от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 56 человек.