Появились фото с места смертельного ДТП в Краснодарском крае

Краснодар, 18 января. Три человека стали жертвами ДТП в Краснодарском крае. В распоряжение Федерального агентства новостей поступили фото с места аварии.

18 января в Усть-Лабинском районе на въезде в хутор Безлесный столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107. В ВАЗ-2107 находились мужчина 1941 года рождения и женщина 1949 года рождения, оба они погибли.

Также жертвой ДТП стал 30-летний мужчина, находившийся в ВАЗ-2106. Помимо него, в машине были еще четыре человека: мужчина 1987 года рождения, девушка 1994 года рождения, 21-летний парень и молодой человек 1998 года рождения. Все они в тяжелом состоянии находятся в районной больнице в реанимации.