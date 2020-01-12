Легковушка врезалась в припаркованный на остановке автобус в Краснодаре

Краснодар, 12 января. Три человека пострадали в результате столкновения легковушки с припаркованным на остановке автобусом в Краснодаре.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Ейское шоссе и 9-я Тихая.

С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены три человека. По предварительной информации, среди пострадавших есть шестимесячный ребенок.

Ранее сообщалось, что пятеро взрослых и один ребенок получили травмы в результате аварии на Соболевском проезде в Москве, где грузовик врезался в трамвай, передает «Ридус».

Кроме того, в общей сложности девять человек пострадали в ДТП с участием автобуса, грузовиков и легковушек под Пермью. Согласно предварительным данным, травмы получили четверо детей, передает «Царьград».