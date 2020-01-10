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Происшествия

Два человека погибли, отравившись газом на Кубани

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Два человека погибли, отравившись газом на Кубани

Краснодар, 10 января. Мужчина и женщина погибли в собственном доме, предположительно, отравившись газом в Караснодаре, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел утром в СНТ «Хуторок-2» на улице Южной. По предварительной информации, около 10 утра затухла горелка газового баллона.

Два человека погибли, отравившись газом на Кубани

При этом 58-летний Владимир Д. и 45-летняя Наталья А. отравились газом во сне. Отмечается, что дом отапливался от газового баллона, оборудование могло быть неисправным.

Правоохранители выяснят точную причину смерти жителей Краснодара после проведения судебной экспертизы. 

Два человека погибли, отравившись газом на Кубани

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