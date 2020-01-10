Два человека погибли, отравившись газом на Кубани

Краснодар, 10 января. Мужчина и женщина погибли в собственном доме, предположительно, отравившись газом в Караснодаре, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел утром в СНТ «Хуторок-2» на улице Южной. По предварительной информации, около 10 утра затухла горелка газового баллона.

При этом 58-летний Владимир Д. и 45-летняя Наталья А. отравились газом во сне. Отмечается, что дом отапливался от газового баллона, оборудование могло быть неисправным.

Правоохранители выяснят точную причину смерти жителей Краснодара после проведения судебной экспертизы.