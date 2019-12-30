Honda влетела в грузовик в Краснодарском крае, погибли два человека

Краснодар, 30 декабря. Два человека погибли в ДТП в Краснодарском крае, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Авария произошла 30 декабря на 3-м километре объездной дороги в Крымском районе. По предварительной информации, водитель Honda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью».

В иномарке погибли 53-летний житель Крымска Иван М. и пассажирка, ее личность пока не установили. С места ДТП госпитализировали водителя грузовика — жителя Новороссийска.

Правоохранительные органы устанвливают обстоятельства и причины происшествия.