Жители Новороссийска и Геленджика остались без воды из-за прорыва на водоводе

Краснодар, 24 декабря. Некоторые районы Новороссийска и Геленджика остались без воды из-за прорыва на магистральном водоводе. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В настоящее время сотрудники «Кубаньводкомплекса» устраняют аварию, работы длятся уже в течение суток. Известно, что авария произошла около 05.10 по московскому времени. В зоне отключения находятся более 160 тысяч человек, проживающих в 6,4 тысячах домов.
Воды нет в Крымском районе, Новороссийске, Геленджике и поселке Кабардинка.
«Прогнозируемое время устранения аварии — 24 часа. Прорыв произошел в 2 км от предыдущего места аварии в сторону к станице Троицкая», — сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.