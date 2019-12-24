Жители Новороссийска и Геленджика остались без воды из-за прорыва на водоводе

Краснодар, 24 декабря. Некоторые районы Новороссийска и Геленджика остались без воды из-за прорыва на магистральном водоводе. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В настоящее время сотрудники «Кубаньводкомплекса» устраняют аварию​, работы длятся уже в течение суток. Известно, что авария произошла около 05.10 по московскому времени. В зоне отключения находятся более 160 тысяч человек, проживающих в 6,4 тысячах домов.

Воды нет в Крымском районе, Новороссийске, Геленджике и поселке Кабардинка.