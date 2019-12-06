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Героев России и СССР привлекут к патриотическому воспитанию молодежи Краснодарского края

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Героев России и СССР привлекут к патриотическому воспитанию молодежи Краснодарского края

Краснодар, 6 декабря. Герои России и СССР примут участие в программе Краснодарского края по патриотическому воспитанию молодежи. Поручение разработать данный проект дал глава региона Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что в регионе нужно создать систему патриотического воспитания молодежи. По его словам, для этого необходимо подготовить программу, в которой примут участие люди «с непререкаемым авторитетом».

«К сожалению, ветеранов с каждым годом становится все меньше, и эту нишу должны занять Герои России и Советского Союза, их вдовы», — цитирует слова Кондратьева Infox.Ru.

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Источник: Infox.Ru
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