Появились фото с места смертельного ДТП под Краснодаром

Краснодар, 30 ноября. Четыре человека погибли в ДТП с участием нескольких машин на трассе в Абинском районе Краснодарского края.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, по предварительным данным, водителя иномарки Chevrolet Lanos с адыгейскими номерами занесло, он задел попутный Renault и вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с фурой.

Искореженную иномарку на эвакуаторе планируют доставить на штрафстоянку в Абинск. В ДТП погибли четыре человека. Информация об аварии уточняется.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу на 932-м км трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае произошло одно смертельное ДТП, в котором погибли три человека.