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Звезда Хабиба Нурмагомедова появилась в краснодарском ТЦ

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Звезда Хабиба Нурмагомедова появилась в краснодарском ТЦ

Краснодар, 11 ноября. Звезду чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заложили в торговом центре «Красная площадь» в Краснодаре. Видео появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Чемпион по смешанным единоборствам присутствовал на торжественной церемонии. Десятки жителей Краснодара пришли на встречу с Хабибом Нурмагомедовым.

Посетителям торгового центра раздали карточки с фотографией известного бойца. Они поддержали россиянина перед новым боем с Тони Фергюсоном.

Ранее стало известно, что чемпион UFC хочет вызвать на ринг канадского спортсмена Жоржа Сен-Пьера.

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