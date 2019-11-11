Звезда Хабиба Нурмагомедова появилась в краснодарском ТЦ

Краснодар, 11 ноября. Звезду чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заложили в торговом центре «Красная площадь» в Краснодаре. Видео появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Чемпион по смешанным единоборствам присутствовал на торжественной церемонии. Десятки жителей Краснодара пришли на встречу с Хабибом Нурмагомедовым.

Посетителям торгового центра раздали карточки с фотографией известного бойца. Они поддержали россиянина перед новым боем с Тони Фергюсоном.

Ранее стало известно, что чемпион UFC хочет вызвать на ринг канадского спортсмена Жоржа Сен-Пьера.