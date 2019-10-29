Судьбы регионов обсудят на экономическом форуме «Лучшее для России» в Краснодаре

Краснодар, 29 октября. Представители власти и бизнеса обсудят развитие территорий регионов и внедренные бизнес-кейсы на третьем региональном экономическом форуме «Лучшее для России», который пройдет в Краснодаре 15 ноября, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Участники форума расскажут, что может отталкивать бизнес от маленьких городов, как это изменить, и каковы скрытые возможности регионов.

По словам организаторов, форум будет разделен на две тематические сессии: «Эволюция регионов. Создаем комфорт для людей» и «Бизнес для регионов. Как построить экономику счастья».

На мероприятии выступят заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра Карелии Дмитрий Родионов, заместитель министра экономического развития Ростовской области Роман Шеховцов, заместитель департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области Екатерина Троицкая. Также участие в обсуждении примут представители компаний ПАО «Норильский Никель», ПАО «Сбербанк», «РВМ Капитал», «Knauf», «X5 Retail Group», «Л’Этуаль».