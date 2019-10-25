Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Двое взрослых и ребенок стали жертвами ДТП в Краснодарском крае

51
0 Оставить комментарий

Двое взрослых и ребенок стали жертвами ДТП в Краснодарском крае

Краснодар, 25 октября. Двое взрослых и ребенок скончались после серьезного ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Авария произошла около 02.30 в ночь на 25 октября в Крыловском районе. Легковой автомобиль, совершая обгон, врезался в отбойник, перевернулся и загорелся. В машине находились три человека — мужчина, женщина и ребенок 5–7 лет. Уточняется, что мужчина сгорел в автомобиле, женщину выбросило из машины через стекло, она погибла на месте происшествия. Ребенок скончался позже в реанимации.

Ранее пять человек погибли при столкновении двух автомобилей на Кубани. Смертельная авария произошла во время плохой погоды.

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров