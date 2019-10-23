Круизный туризм могут возобновить в Краснодарском крае

Сочи, 23 октября. Министр туризма Краснодарского края Светлана Балаева провела в Сочи совещание по вопросам возобновления круизного сообщения на Черноморском побережье.

Чиновница отметила, что круизный туризм во всех странах мира вносит большой вклад в развитие туризма. Это благоприятно сказывается на доходах, пишет Infox.ru.

По словам Балаевой, в Сочи с иностранными туристами работают 35 компаний. В следующем году лайнер «Князь Владимир» совершит первые рейсы в Сухум.

В это же время заработает иностранный перезвозчик Azamara Cruises. Он будет выполнять рейсы с заходом в Стамбул, Варну, Одессу и в другие порты. Министр добавила, что ожидается увеличение маршрутов и числа иностранных перевозчиков.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края увеличат финансирование животноводства.