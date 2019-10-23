Власти Краснодарского края увеличат финансирование животноводства

Краснодар, 23 октября. Более 1,3 млрд рублей направили на развитие животноводства в 2019 году, заявил глава Минсельхоза Краснодарского края Федор Дерека на выставке «ФермаЭкспо Краснодар».

Глава ведомства положительно оценил международную выставку. Ее участниками стали более 130 отечественных и зарубежных компаний.

Дерека отметил, что в следующем году на животнотводство в Краснодарском крае планируется направить еще 1,5 млрд рублей.

«Господдержка отрасли стала одним из факторов, стимулирующим ее развитие», — сказал министр, его цитирует Infox.ru.

Деньги пойдут на увеличение численности молочных коров и приобретение племенного молодняка. По его словам, в 2019 году в Краснодарском крае на 5,5% выросло производство мяса — до 370 тысяч тонн.

Производство молока увеличилось до 1,1 млн тонн. Краснодарский край находится на третьем месте по производству молока в стране.

Развитием животноводства занимаются и в других регионах России в рамках поручений президента Владимира Путина.

В Архангельской области планировали создать четыре животноводческих комплекса, а также модернизировать кормовую базу.