Газ взорвался в жилом доме на Кубани, есть пострадавшие

Краснодар, 15 октября. Вспышка газовоздушной смеси произошла в квартире жилого дома в городе Кореновск Краснодарского края. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в доме на Школьной улице во время монтажных работ по установке газового счетчика. Перед заменой оборудования дом полностью отключили от газоснабжения.

В момент хлопка в квартире находились два человека: 36-летняя хозяйка Ольга П.и слесарь Игорь К. Они получили ожоги второй степени. Пострадавших доставили в местную больницу.