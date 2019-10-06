Троих мужчин без сознания нашли на территории завода в Краснодарском крае

Краснодар, 6 октября. Три человека, предположительно, отравились аммиаком в городе Кореновск Краснодарского края, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вечером 5 октября на Коммунистической улице. Пострадавших нашли без сознания на территории ОАО «Кореновсксахар» рядом с водосборником.

Евгения Г. (41 год) госпитализировали в Краевую больницу №1 Краснодара, он находится в критическом состоянии. У мужчины остановилось сердце, медики реанимировали пострадавшего. Но он все еще без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Двое других скончались — Владимир К. (59 лет) и Дмитрий К. (30 лет). Причины гибели людей установят после дополнительных экспертиз.