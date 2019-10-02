Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Американскую девочку с родимым пятном на лице готовят к операции в Краснодаре

2 214
0 Оставить комментарий

Американскую девочку с родимым пятном на лице готовят к операции в Краснодаре

Краснодар, 2 октября. Семья американцев прилетела в Краснодар ради операции для их малолетней дочери с большим родимым пятном на лице.

У Луны Феннер при рождении врачи обнаружили темное родимое пятно. Медики считают, что это угроза развития рака кожи.

В США врачи отказались делать операцию маленькому ребенку. Они считают, что даже после десятка дорогостоящих операций результат не будет удовлетворительным.

По словам мамы девочки, они должны остаться в России на год-полтора. Ей придется периодически возвращаться на родину для обновления визы, передает «360».

Американка рассказала о жизни в России. Она призналась, что в Краснодаре «ужасный кофе, но потрясающие фрукты». Женщина часто покупает курицу и готовит дома те блюда, которые готовила раньше в США.

Семье Феннер приходится экономить, впереди шесть операций в Краснодарской клинике лазерной терапии.

«Мы сняли квартиру на несколько месяцев», — рассказала Кэрол Феннер.

Помочь юной пациентке взялся врач-онколог Павел Попов. Благодаря новой методике маленькой американской девочке можно прооперировать. Попов уверен в положительном результате.

Ранее сообщалось, что столичные врачи спасли жизнь пациентке с красной системной волчанкой. А в Калининграде врачи успешно провели операцию по удалению опухоли головного мозга у женщины, которая 15 лет не знала о страшном диагнозе.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров