Сильный ветер повалил строительный кран в Краснодаре

Краснодар, 18 сентября. Строительный кран упал из-за сильного ветра в Краснодаре. Видео с места ЧП появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел на улице Валерия Гассия в микрорайоне Гидростроителей. Очевидцы сообщили, что пострадал один рабочий. Он упал с железных перекрытий.

Сильные порывы ветра, которые обрушились на разные районы Краснодара, повалили около 20 деревьев. Некоторые из них упали на территории школ и детских садов. Во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях 18 и 19 сентября запретили прогулки и занятия на улице.

По последним данным, падающие деревья оборвали несколько линий электропередач. Информацию оперативно отслеживает Единая дежурно-диспетчерская служба города, на месте падений деревьев и повреждений работают оперативные службы. Как сообщили в департаменте городского хозяйства и ТЭК, практически все деревья упали из-за сильных порывов ветра.