Снаряд времен войны нашли на центральной улице в Краснодаре

Краснодар, 16 сентября. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили на улице в Краснодаре, сообщил истоник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел утром 16 сентября на улице 40 лет Победы. На место происшествия прибыли взрывотехники ОМОН. Специалисты установили, что это 82-миллиметровый минометный снаряд.

Его оперативно вывезли на полигон для последующего уничтожения. В России часто находят боеприпасы времен войны, большинство находок делают во время проведения земельных работ.