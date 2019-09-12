Бразильский игрок «Краснодара» поблагодарил полицию за возвращение часов

Краснодар, 12 сентября. Базильский игрок ФК «Краснодар» Арикленес да Сильва Феррейра поблагодарил полицию за возвращение трофейных часов.

Известный игрок поблагодарил правоохранителей за возвращение часов. Один из трофеев он получил за победу в чемпионате России в 2018 году.

«Очень рад, что смогли найти часы. Конечно, не все, но половину», — сказал Арикленес да Сильва Феррейра, его цитирует пресс-служба МВД России.

Футболист Феррейра, более известный как Ари, лишился 12 наручных часов, ущерб составил 23 миллионов рублей, пишет НСН.

Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдениями. Подозреваемый уже успел продать несколько часов, а остальные спрятал. Похищенное имущество передали Ари, отмечают «Аргументы и Факты».

Бразильский футболист ранее выступал за «Спартак» и «Локомотив». Сейчас 33-летний игрок выступает за краснодарский клуб и сборную РФ.

Ранее РИАМО сообщило, что полиция задержала в Московской области вора, который пытался украсть дорогие инструменты.