Первая снежная метель обрушилась на Норильск

Норильск, 11 сентября. Первый снег выпал в Краснодарском крае, объявлено штурмовое предупреждение. Об этом сообщили синоптики Таймырского центра метеорологии и мониторинга окружающей среды.
На Норильск обрушилась первая снежная метель. По словам синоптиков, в это время года она не является характерным природным явлением для края. Для местных жителей такая погода стала настоящей неожиданностью: горожане активно выставляют в социальных сетях фото заснеженных улиц и дорог.
«Выпал первый снег. Для этого времени это не удивительно и не катаклизм. Но он сопровождается сильным ветром, а метель — это редкое для данного времени явление, сезон метелей обычно начинается в конце октября», — подчеркнули синоптики.
Прогноз погоды в Изобильном на сегодня +28 +14 А тем временем в Норильске выпал первый снег ????⛄️ Вместе с похолоданием в городе началась метель. В Таймырском центре метеорологии и мониторинга окружающей среды отметили, что это нетипичная погода для сентября.. В городе объявили штормовое предупреждение, а школьникам по усмотрению родителей разрешили не посещать уроки. Сообщает: ТАСС #Изобиль26 #Изобильненскийгородскойокруг #Норильск #Первыйснег
В Норильске объявлено штормовое предупреждение. Школьники, которые учатся со второй смены, могут не посещать занятия по усмотрению родителей.
Ранее научный руководитель Гидрометеорологического центра России Роман Вильфанд сообщил, что температура выше нормы на пять градусов ожидается на протяжении предстоящей недели на территории европейской части РФ. По его словам, с 9 сентября начался «однородный режим погоды». Синоптики обещают переменную облачность, но без осадков. Столбики термометра в ночное время суток покажут примерно 8–13 градусов плюсом, в дневное — до 20–25.