Первая снежная метель обрушилась на Норильск

Норильск, 11 сентября. Первый снег выпал в Краснодарском крае, объявлено штурмовое предупреждение. Об этом сообщили синоптики Таймырского центра метеорологии и мониторинга окружающей среды.

На Норильск обрушилась первая снежная метель. По словам синоптиков, в это время года она не является характерным природным явлением для края. Для местных жителей такая погода стала настоящей неожиданностью: горожане активно выставляют в социальных сетях фото заснеженных улиц и дорог.

«Выпал первый снег. Для этого времени это не удивительно и не катаклизм. Но он сопровождается сильным ветром, а метель — это редкое для данного времени явление, сезон метелей обычно начинается в конце октября», — подчеркнули синоптики.

В Норильске объявлено штормовое предупреждение. Школьники, которые учатся со второй смены, могут не посещать занятия по усмотрению родителей.

Ранее научный руководитель Гидрометеорологического центра России Роман Вильфанд сообщил, что температура выше нормы на пять градусов ожидается на протяжении предстоящей недели на территории европейской части РФ. По его словам, с 9 сентября начался «однородный режим погоды». Синоптики обещают переменную облачность, но без осадков. Столбики термометра в ночное время суток покажут примерно 8–13 градусов плюсом, в дневное — до 20–25.