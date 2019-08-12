СК РФ организовал в «Орленке» смену для российских и белорусских школьников

Краснодар, 12 августа. Образовательная смена «Юный следователь» организована в лагере «Орленок» для школьников из разных уголков России и Белоруссии, говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Программу в краснодарском детском лагере подготовили по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. В церемонии открытия смены приняли участие представители следственного ведомства России и Белоруссии.

В «Орленок» приехали победители творческого конкурса «Юный следователь». Для них проведут познавательные занятия и квесты, которые позволят ребятам попробовать себя в роли следователей и криминалистов.

Мастер-классы помогут школьникам определиться с выбором профессии. В 2019 году появилась новая программа «Битва в Сети» о киберпреступности и опасностях, которые таит Глубинный Интернет.

Ребятам рассказали о современной технике криминалистов и предложили провести расследование по установлению условных киберпреступников. В конце смены участникам подарят сувениры с символикой СК РФ и сертификат «Юного следователя».