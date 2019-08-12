Маршрутка с людьми перевернулась в Краснодаре, ФАН публикует фото

Краснодар, 12 августа. Маршрутка перевернулась в Краснодаре, пытаясь избежать столкновения с легковушкой. ДТП произошло на улице Красных Партизан, есть пострадавшие.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей, аварию спровоцировал водитель Kia, который пытался проскочить между грузовым полуприцепом и автобусом, в результате чего последний опрокинулся. СМИ утверждают, что пассажирский транспорт был маршруткой, однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Согласно предварительным данным, в автобусе находились водитель и три пассажира, двое из которых были госпитализированы. В больницу доставили женщину с подозрением на сотрясение мозга и мужчину, который получил травму глаза.

Напомним, что в конец июля пассажирский микроавтобус Mercedes, следующий из Москвы в Великие Луки, съехал в кювет в Тверской области. В маршрутке в момент ДТП находились 15 пассажиров. В результате аварии трое из них пострадали.