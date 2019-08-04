Спасатели объявили штормовое предупреждение в Сочи из-за града и смерчей

Сочи, 4 августа. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы формирования смерчей над морем, сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

4 и 5 августа в Сочи ожидаются сильные ливни с грозами и градом. Ветер усилится до 25 метров в секунду. Неблагоприятная погода будет стоять и в курортных районах.

Смерчи ожидаются в районе Магри — Веселое. Сильные дожди начались в Сочи в конце июля, в городе сошло несколько оползней.

По данным спасательного ведомства, подмыты опоры трассы в Центральном районе города, пострадало дорожное полотно. В селе Барановка оказались подтоплены несколько домов.

Неблагоприятная погода наблюдается в разных регионах России. В Иркутской области из-за дождей и сильных паводков подтоплены дома в шести районах.

В Благовещенске только за несколько часов 3 августа выпало 44 мм осадков. Сильный ветер повалил деревья, некоторые районы обесточены.