Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Сочи из-за града и смерчей

30
0 Оставить комментарий

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Сочи из-за града и смерчей

Сочи, 4 августа. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы формирования смерчей над морем, сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

4 и 5 августа в Сочи ожидаются сильные ливни с грозами и градом. Ветер усилится до 25 метров в секунду. Неблагоприятная погода будет стоять и в курортных районах.

Смерчи ожидаются в районе Магри — Веселое. Сильные дожди начались в Сочи в конце июля, в городе сошло несколько оползней. 

По данным спасательного ведомства, подмыты опоры трассы в Центральном районе города, пострадало дорожное полотно. В селе Барановка оказались подтоплены несколько домов.

Неблагоприятная погода наблюдается в разных регионах России. В Иркутской области из-за дождей и сильных паводков подтоплены дома в шести районах. 

В Благовещенске только за несколько часов 3 августа выпало 44 мм осадков. Сильный ветер повалил деревья, некоторые районы обесточены.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров