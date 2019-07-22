Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына, чтобы поехать в роддом

Краснодар, 22 июля. Житель Кубани посадил десятилетнего сына на цепь, а сам отправился в перинатальный центр, где у его жены начались роды.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. По данным ведомства, инцидент произошел 18 июля.

Мужчина отвел сына в сарай, обмотал вокруг его шеи металлическую цепь и закрепил ее конец к стеллажу. Вместе с беременной женой и вторым четырехлетним ребенком он поехал в родильный дом.

Мальчику удалось освободиться, он добрался в один из магазинов и рассказал продавцам о происшествии. Сотрудники магазина вызвали полицию, возбуждено дело о незаконном лишении свободы.

Это не первый инцидент в России, связанный с жестоким обращением с несовершеннолетними. Ранее житель Петербурга приковал наручниками двух школьников к перилам парадной. Свой поступок он объяснил тем, что мальчики якобы баловались с петардами.