Мощный ливень на выходных превратил Краснодар в Венецию

Краснодар, 22 июля. Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре 21 июля, подтоплены почти 90 домов, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Мощный ливень обрушился на Краснодар в воскресенье, коммунальные службы всю ночь откачивали воду. В общей сложности выпало 54 мм осадков при норме 56 мм в месяц.

Утром 22 июля в спасательное ведомство поступило 39 заявок о подтоплении городских трасс. В откачке воды задействованы 114 человек и 48 единиц спецтехники.

Местные жители шутят, что Краснодар стал похож на Венецию, в отдельных районах можно плавать на лодках. В регионе действует штормовое предупреждение из-за продолжительных ливней.