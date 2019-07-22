Пять человек погибли, трое пострадали в ДТП с участием легковушек под Туапсе

Краснодар, 22 июля. Серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Туапсинском районе Краснодарского края, погибли пять человек, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, около 05.40 22 июля на 1434-м километре трассы М-4 водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В этот момент машина столкнулась с Daewoo Nexia.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ, водитель и пассажир иномарки, в том числе ребенок. Двоих пострадавших доставили в больницу поселка Новомихайловский, а семилетнего мальчика — в медучреждение города Горячий ключ.

Врачи не смогли спасти жизнь ребенка, который получил тяжелые травмы, он скончался.