Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Электронная сигарета взорвалась во рту у жителя Краснодара

54
0 Оставить комментарий

Электронная сигарета взорвалась во рту у жителя Краснодара

Краснодар, 18 июля. Молодой парень пострадал при курении электронной сигареты, сообщили в Минздраве Краснодарского края.

Устройство для курения взорвалось прямо во рту у жителя Краснодара. Пострадавший получил травму челюсти. Скорая срочно госпитализировала 23-летнего парня. 

Его жизни ничего не угрожает, раны зашили. Однако мужчине потребуется пластическая операция, чтобы устранить последствия взрыва электронной сигареты, пишет издание «Газета Кемерова».

Ранее в Госдуме России предложили распространить положения антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты. Курильщики должны курить в отдельном помещении.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров