Электронная сигарета взорвалась во рту у жителя Краснодара

Краснодар, 18 июля. Молодой парень пострадал при курении электронной сигареты, сообщили в Минздраве Краснодарского края.

Устройство для курения взорвалось прямо во рту у жителя Краснодара. Пострадавший получил травму челюсти. Скорая срочно госпитализировала 23-летнего парня.

Его жизни ничего не угрожает, раны зашили. Однако мужчине потребуется пластическая операция, чтобы устранить последствия взрыва электронной сигареты, пишет издание «Газета Кемерова».

Ранее в Госдуме России предложили распространить положения антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты. Курильщики должны курить в отдельном помещении.