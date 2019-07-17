Семья из Армении с двумя детьми погибла в ДТП на трассе «Дон»

Краснодар, 16 июля. Серьезное ДТП произошло на трассе М4 «Дон» в Краснодарском крае 16 июля в 23.30. В аварии погибло четыре человека: двое взрослых и двое детей. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Водитель автомобиля марки Ford Transit двигался со стороны поселка Джубга в сторону города Геленджика. По предварительным данным, в определенный момент водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В микроавтобусе находилась семья граждан Армении. Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали родители Михаил 1987 года рождения и Дездемона 1991 года рождения, а также дети Марина и Зоя, 2012 и 2014 года рождения соответственно.