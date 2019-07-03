Хирурги в Сочи вырезали у пациентки опухоль с 14 литрами жидкости

Краснодар, 3 июля. Хирурги сочинской городской больницы № 4 удалили пациентке опухоль, в которой скопилось почти 14 литров жидкости, сообщили в Минздраве Краснодарского края.

У жительницы Сочи диагностировали гигантскую опухоль яичника. Новообразование в теле 44-летней женщины заполнило брюшную полость.

Врачи назначили операцию по удалению опухоли, которая также повлияла на состояние легких. Операция длилась почти два часа, она прошла успешно. Пациентка после удаления новообразования чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что петербургские врачи провели успешную операцию по пересадке печени. Трансплантация жизненно важного органа является одной из сложнейших операций.