Тысячный младенец родился в новом перинатальном центре в Сочи

Краснодар, 16 июня. Тысячный младенец родился в перинатальном центре в Сочи, роды принял министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, сообщили в пресс-службе ведомства.

День медицинского работника Евгений Филиппов встретил с колегами в операционной. Малыш появился на свет в семье, где уже есть двое детей. Как отмечает пресс-служба, роды были сложными. Ребенок и его мама чувствуют себя хорошо.

Краснодарский край находится на третьей строчке по числу рождаемости в РФ, роды проходят в трех современных перинатальных центрах.

Центр в Сочи открылся в декабре 2018 года, его строили почти четыре года. Стоимость проекта составила 3,7 млрд рублей. Здесь выполняют самые сложные операции и выхаживают младенцев, рожденных с весом 500 г.