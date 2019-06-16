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Тысячный младенец родился в новом перинатальном центре в Сочи

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Тысячный младенец родился в новом перинатальном центре в Сочи

Краснодар, 16 июня. Тысячный младенец родился в перинатальном центре в Сочи, роды принял министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, сообщили в пресс-службе ведомства.

День медицинского работника Евгений Филиппов встретил с колегами в операционной. Малыш появился на свет в семье, где уже есть двое детей. Как отмечает пресс-служба, роды были сложными. Ребенок и его мама чувствуют себя хорошо.

Краснодарский край находится на третьей строчке по числу рождаемости в РФ, роды проходят в трех современных перинатальных центрах.

Центр в Сочи открылся в декабре 2018 года, его строили почти четыре года. Стоимость проекта составила 3,7 млрд рублей. Здесь выполняют самые сложные операции и выхаживают младенцев, рожденных с весом 500 г.

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Автор: Ирина Селезнева
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