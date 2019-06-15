СМИ сообщили о смерти ребенка после катания на аттракционе в Анапе

Краснодар, 15 июня. Восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа в Анапе после того, как прокатилась на аттракционе, сообщили местные СМИ.

Ребенку стало плохо на аттракционе, который был предназначен для детей от пяти лет. Карусель Crazy Dance представляет собой ряд сидений, который движется под музыку круговыми движения вверх и вниз.

После запуска аттракциона девочка схватилась за грудь, и карусель остановили. На место прибыла бригада скорой помощи, однако врачи не смогли спасти ребенка. По информации KP.RU, восьмилетняя девочка скончалась примерно через час после того, как пожаловалась на боль в груди.

Источник издания сообщил, что, по предварительным данным, девочка умерла от сердечного приступа.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.