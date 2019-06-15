Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

СМИ сообщили о смерти ребенка после катания на аттракционе в Анапе

301
0 Оставить комментарий

СМИ сообщили о смерти ребенка после катания на аттракционе в Анапе

Краснодар, 15 июня. Восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа в Анапе после того, как прокатилась на аттракционе, сообщили местные СМИ.

Ребенку стало плохо на аттракционе, который был предназначен для детей от пяти лет. Карусель Crazy Dance представляет собой ряд сидений, который движется под музыку круговыми движения вверх и вниз.

После запуска аттракциона девочка схватилась за грудь, и карусель остановили. На место прибыла бригада скорой помощи, однако врачи не смогли спасти ребенка. По информации KP.RU, восьмилетняя девочка скончалась примерно через час после того, как пожаловалась на боль в груди.

Источник издания сообщил, что, по предварительным данным, девочка умерла от сердечного приступа.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.  

infox - new
Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров